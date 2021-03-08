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В Совфеде назвали строительство городов в Арктике преступным

В Совфеде назвали строительство городов в Арктике преступнымФото: Вера Костамо / РИА Новости

Строительство новых городов в Арктике не оправдано с точки зрения экономики, заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин, передает РИА Новости.

Он также отметил, что города будут неудобными для людей, вынужденных жить в крайне тяжелых условиях. В частности, это касается пенсионеров. «Мое глубокое убеждение — что [строить] новые города в Арктике просто преступно», — сказал Важенин.

С ним согласна ведущий научный сотрудник МГУ, кандидат географических наук Надежда Замятина. Она добавила, что развитие Арктики связано с освоением новых месторождений, срок службы которых ограничен.

«Поэтому если сейчас мы будем строить города, то мы нашим потомкам лет через 20 подложим очень большую свинью, потому что они будут решать те проблемы, которые сейчас решают в Воркуте и Норильске», — заметила исследователь. Люди, по ее словам, будут жить в тяжелых погодных условиях и столкнутся с проблемами при исчерпании месторождений.

Ранее стало известно, что «Норникель» выделит 150 миллиардов рублей на мероприятия по развитию Норильска, которые не вошли в состав соглашения, подписанного компанией, правительством России, властями Красноярского края и города.

Россия

По материалам: lenta.ru
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