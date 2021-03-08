Вассерман прокомментировал возможность участия в выборах в Госдуму

Лидия Мартынова

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман собирается участвовать в выборах в Госдуму от партии "Справедливая Россия", но "это не гарантированно", передает РИА Новости.

Журналист напомнил, что предвыборная программа "Справедливой России" пока не сформирована, а в 2016 году у него были с этой партией расхождения во взглядах на некоторые вопросы общественно-политического и экономического развития страны.

Анатолий Вассерман признался, что уже проводил неформальные переговоры с разными политическими силами относительно возможности своего участия в предстоящей избирательной кампании.

сообщило, что Вассерман назвал неочевидный минус 2020 года, который изменит будущее.