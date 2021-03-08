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Верховный Суд США лишил Трампа последней надежды на победу над Байденом

Верховный Суд США лишил Трампа последней надежды на победу над БайденомФото: Patrick Semansky / AP

Верховный Суд США отклонил последний из трех исков бывшего президента США Дональда Трампа по поводу якобы нечестной победы над ним демократа Джозефа Байдена. Представители суда не стали комментировать дело, передает информационное агентство Reuters.

Предыдущие два иска отклонили еще в феврале. Последний отклоненный иск касался бюллетеней для дистанционного голосования в штате Висконсин, где Байден по официальным результатам обошел Трампа более чем на 20 тысяч голосов. До того, как иски бывшего президента отправились в Верховный Суд, их отклонили местные суды.

В декабре Верховный суд США также отклонил поддержанный Трампом иск, который оспаривал победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Судьи не нашли оснований для того, чтобы штат Техас, который подал иск, оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

В мире

По материалам: lenta.ru
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