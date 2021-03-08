Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Виктория Романец: «Из-за тупой мамки у человека могут быть проблемы с внешностью!»

Виктория Романец: «Из-за тупой мамки у человека могут быть проблемы с внешностью!»

Виктория Романец: «Из-за тупой мамки у человека могут быть проблемы с внешностью!»

Звезда скандального реалити-шоу славится своими резкими высказываниями как в адрес звезд, так и простых людей. В этот раз под немилость Виктории Романец попали родители, которые не заботятся о качественном питании своих детей.


Виктория тщательно следит за своей фигурой, отдавая предпочтение низкокалорийным продуктам питания, вот только для мужа Антона Гусева она готовит любые блюда, многие из которых вряд ли можно назвать диетическими. Именно поэтому брюнетка искренне удивляется людям, считающим, что она не стоит у плиты.

«Иногда читаю удивленные комментарии женщин, когда они узнают, что я умею готовить. Ну реально, есть же некоторые дамы, которые, кроме блюд из яиц и бутербродов, не умеют ничего делать и корямт своих детей пищевым мусором. В итоге потом из-за тупой мамки у человека начинаются проблемы с метаболизмом и внешним видом. Это не моя история! Вы же видите, у нас на столе всегда великолепные блюда. Когда приглашаю гостей, всегда фоткаю стол и готовлю на него сама», — поделилась 31-летняя Романец.

Напомним, недавно Виктория посоветовала женщинам хорошенько думать, прежде чем беременеть, и не полагаться полностью на избранника, который в любой момент может уйти из ее жизни. Эти слова вызвали массу обсуждений в Сети — одни пользователи негативно высказывались в адрес брюнетки, другие же встали на ее защиту.

«Мужчину могут уволить с работы, понизить в должности, посадить в тюрьму, может произойти катастрофа... В жизни все бывает! Да, не хочется думать о плохом, но это иногда случается! И есть много подобных реальных историй. А еще мужчина может в любой момент уйти к другой. Сегодня он тебя любит, а завтра — нет! Не знаю, почему многие не обращают внимание на такое высказывание, как «мужчина любит ребенка до того момента, пока у него есть чувства к его матери». Это факт. Почему женщины не могут принять его? Если это понять, то сразу станет легче жить. Женщина должны быть самодостаточной, никому не нравится размазня с полотенцем на голове, которая сидит на диване», — заявляла Романец.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Президент РФ поздравил женщин с Международным женским днём
Президент РФ поздравил женщин с Международным женским днём
Турция угрожает США "нежелательными последствиями" давления из-за С-400
Турция угрожает США "нежелательными последствиями" давления из-за
Москвичек поздравили с 8 Марта "Букетомешалкой"
Москвичек поздравили с 8 Марта "Букетомешалкой"
Захарова рассказала о роли женщин в международных отношениях
Захарова рассказала о роли женщин в международных отношениях
Хотели загнать западных украинцев в лоно российской церкви: годовщина операции чекистов по разгону УГКЦ
Хотели загнать западных украинцев в лоно российской церкви: годовщина
Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
Николай Чиндяйкин излечился от нефрита, едва не спился после смерти жены, но нашел в себе силы снова полюбить
Николай Чиндяйкин излечился от нефрита, едва не спился после смерти
Виктория Романец: «Из-за тупой мамки у человека могут быть проблемы с внешностью!»
Виктория Романец: «Из-за тупой мамки у человека могут быть проблемы с
Володин отреагировал на блокировку материалов российских СМИ в Facebook
Володин отреагировал на блокировку материалов российских СМИ в
Президент России поздравил всех женщин с 8 Марта
Президент России поздравил всех женщин с 8 Марта
Ракова оценила возможность обязательной вакцинации от коронавируса
Ракова оценила возможность обязательной вакцинации от коронавируса
Парень Светланы Светличной встречался с Димой Биланом?
Парень Светланы Светличной встречался с Димой Биланом?

Топ на сегодня

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
Иммунолог спрогнозировал снятие ограничений из-за COVID-19 в регионах России
Иммунолог спрогнозировал снятие ограничений из-за COVID-19 в регионах
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших коронавирусом людей
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших

Еще по теме

Виктория Романец отказалась брать фамилию Гусева из-за Феофилактовой
Звезда «Дом-2» Виктория Романец сняла повязку с прооперированного носа
Виктория Романец показала фото голого Антона Гусева
Виктория Романец набила тату с именем Антона Гусева