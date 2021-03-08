Виктория Романец: «Из-за тупой мамки у человека могут быть проблемы с внешностью!»

Анастасия Иванова

Звезда скандального реалити-шоу славится своими резкими высказываниями как в адрес звезд, так и простых людей. В этот раз под немилость Виктории Романец попали родители, которые не заботятся о качественном питании своих детей.

Виктория тщательно следит за своей фигурой, отдавая предпочтение низкокалорийным продуктам питания, вот только для мужа Антона Гусева она готовит любые блюда, многие из которых вряд ли можно назвать диетическими. Именно поэтому брюнетка искренне удивляется людям, считающим, что она не стоит у плиты.

«Иногда читаю удивленные комментарии женщин, когда они узнают, что я умею готовить. Ну реально, есть же некоторые дамы, которые, кроме блюд из яиц и бутербродов, не умеют ничего делать и корямт своих детей пищевым мусором. В итоге потом из-за тупой мамки у человека начинаются проблемы с метаболизмом и внешним видом. Это не моя история! Вы же видите, у нас на столе всегда великолепные блюда. Когда приглашаю гостей, всегда фоткаю стол и готовлю на него сама», — поделилась 31-летняя Романец.

Напомним, недавно Виктория посоветовала женщинам хорошенько думать, прежде чем беременеть, и не полагаться полностью на избранника, который в любой момент может уйти из ее жизни. Эти слова вызвали массу обсуждений в Сети — одни пользователи негативно высказывались в адрес брюнетки, другие же встали на ее защиту.

«Мужчину могут уволить с работы, понизить в должности, посадить в тюрьму, может произойти катастрофа... В жизни все бывает! Да, не хочется думать о плохом, но это иногда случается! И есть много подобных реальных историй. А еще мужчина может в любой момент уйти к другой. Сегодня он тебя любит, а завтра — нет! Не знаю, почему многие не обращают внимание на такое высказывание, как «мужчина любит ребенка до того момента, пока у него есть чувства к его матери». Это факт. Почему женщины не могут принять его? Если это понять, то сразу станет легче жить. Женщина должны быть самодостаточной, никому не нравится размазня с полотенцем на голове, которая сидит на диване», — заявляла Романец.