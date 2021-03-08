Викторию Боню начали шантажировать компроматом и запросили миллионы рублей

Вадим Карасев

Виктория БоняКадр видео: Instagram-сторис @victoriabonya

Бывшая участница шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня заявила, что ее начали шантажировать компроматом и запросили миллионы рублей. Она рассказала об этом в Instagram-сторис.

Ведущая рассказала, что ей позвонили люди, которые «завладели ее старым телефоном» и потребовали с нее денег.

По словам Бони, в ее телефонах нет «ничего неприличного», однако есть частная переписка и частные фотографии. «Я хочу сказать, что те миллионы, которые вы просите, они (фотографии) вообще того не стоят. Деньги нам с потолка не падают. Я не понимаю, когда добираются до какой-то информации и потом требуют какие-то миллионы. Люди, очнитесь...Факт в том, что никаких денег, никаких миллионов я платить не стану», — уточнила ведущая.

Она напомнила, что шантаж является уголовным делом, прикрепив соответствующий текст.

В ноябре 2020-го в сети появилось видео интимного характера с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, после чего он оказался в центре скандала. В итоге игрока не вызвали на ноябрьские матчи сборной. Футболист также лишился капитанской повязки в «Зените». После утечки ролика и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение и заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его.