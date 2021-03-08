Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Викторию Боню начали шантажировать компроматом и запросили миллионы рублей

Викторию Боню начали шантажировать компроматом и запросили миллионы рублейВиктория БоняКадр видео: Instagram-сторис @victoriabonya

Бывшая участница шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня заявила, что ее начали шантажировать компроматом и запросили миллионы рублей. Она рассказала об этом в Instagram-сторис.

Ведущая рассказала, что ей позвонили люди, которые «завладели ее старым телефоном» и потребовали с нее денег.

По словам Бони, в ее телефонах нет «ничего неприличного», однако есть частная переписка и частные фотографии. «Я хочу сказать, что те миллионы, которые вы просите, они (фотографии) вообще того не стоят. Деньги нам с потолка не падают. Я не понимаю, когда добираются до какой-то информации и потом требуют какие-то миллионы. Люди, очнитесь...Факт в том, что никаких денег, никаких миллионов я платить не стану», — уточнила ведущая.

Она напомнила, что шантаж является уголовным делом, прикрепив соответствующий текст.

В ноябре 2020-го в сети появилось видео интимного характера с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, после чего он оказался в центре скандала. В итоге игрока не вызвали на ноябрьские матчи сборной. Футболист также лишился капитанской повязки в «Зените». После утечки ролика и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение и заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

При крушении вертолета в Нормандии погиб французский миллиардер Дассо
При крушении вертолета в Нормандии погиб французский миллиардер Дассо
Седокова жестко прошлась по Меладзе и шокировала правдой о «ВИА Гре»: «у Кости больше не стоит, яички зажимают «
Седокова жестко прошлась по Меладзе и шокировала правдой о «ВИА Гре»:
Помирился с Бузовой?! Дава поднялся на подъемнике с цветами
Помирился с Бузовой?! Дава поднялся на подъемнике с цветами
Викторию Боню начали шантажировать компроматом и запросили миллионы рублей
Викторию Боню начали шантажировать компроматом и запросили миллионы
Кадыров отреагировал на смерть правозащитницы Хеды Саратовой
Кадыров отреагировал на смерть правозащитницы Хеды Саратовой
Власти назвали возможную причину пожара на реке Обь
Власти назвали возможную причину пожара на реке Обь
Пушков назвал Facebook цензором после блокировки материалов российских СМИ
Пушков назвал Facebook цензором после блокировки материалов
При хлопке газа в Подмосковье пострадал один человек
При хлопке газа в Подмосковье пострадал один человек
На подъемнике с цветами. Дава поздравил жительниц целого района Подмосковья
На подъемнике с цветами. Дава поздравил жительниц целого района
Номер в отеле и семейный ужин. Саша Артемова отметила день рождения с Евгением Кузиным
Номер в отеле и семейный ужин. Саша Артемова отметила день рождения с
Азиза разочаровалась в жюри и со слезами покинула студию. Четвертый выпуск шоу «Маска»
Азиза разочаровалась в жюри и со слезами покинула студию. Четвертый
ЕС предрекли потерю 100 миллиардов евро из-за медленной вакцинации
ЕС предрекли потерю 100 миллиардов евро из-за медленной вакцинации

Топ на сегодня

В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
Елизавете II придется делить самолет с премьером
Елизавете II придется делить самолет с премьером
Очередной слив! Инстасамка показала свои соски в прямом эфире
Очередной слив! Инстасамка показала свои соски в прямом эфире
Православные Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для Евровидения
Православные Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для
Трамп запретил использовать свое имя для сбора средств
Трамп запретил использовать свое имя для сбора средств

Еще по теме

Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы
Виктория Боня у себя в Instagram рекомендует всем подписчикам заняться спортом
Поклонники не оценили новый снимок Виктории Бони
Виктория Боня улетела в Перу и исчезла