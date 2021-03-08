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Володин отреагировал на блокировку материалов российских СМИ в Facebook

Володин отреагировал на блокировку материалов российских СМИ в FacebookВячеслав ВолодинФото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал блокировку Facebook ряда публикаций российских СМИ. Его слова приведены на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Решение компании нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации... Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — подчеркнул Володин.

Он также напомнил, что Facebook неоднократно совершал подобные действия. Председатель заявил, что во многих странах власти вырабатывают свои предложения «по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний». Володин отметил, что речь может идти как о корректировке национального законодательства, так и о обеспечении цифрового суверенитета.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook вернуть доступ к основанным на пресс-релизе ФСБ материалам, которые опубликовал ряд российских СМИ.

7 марта Facebook заблокировал статьи российских СМИ, написанные со ссылкой на материалы ФСБ, посчитав их ложными. В материале РБК со ссылкой на ТАСС сообщалось о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Подозреваемые занимались пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств. Группу создал 19-летний молодой человек в январе 2020 года. В апреле он изготовил трафарет с экстремистским текстом и вместе со своими товарищами 33 и 17 лет размещал надписи на стенах жилых домов города. 18 февраля их задержали.

Россия

По материалам: lenta.ru
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