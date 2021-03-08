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Возле резиденции Зеленского под Киевом активисты требовали свободу для Стерненко и Антоненко: как это было

Возле резиденции Зеленского под Киевом активисты требовали свободу для Стерненко и Антоненко: как это было

Возле резиденции Владимира Зеленского под Киевом в Конча-Заспе прошла акция протеста против судейского произвола. Митингующие перекрыли трассу, а на ограждении резиденции развесили листовки с требованием свободы для политзаключенных. Видео с места событий приводит Pavlovsky News.

Президента призывают отправить в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову, добиться освобождения из-под ареста Андрея Антоненко (Riffmaster) и пересмотра дела Сергея Стерненко, по которому уже вынесен приговор.

Собравшиеся зажгли файеры и написали свои требования у ворот резиденции.

В целом протесты были мирными и обошлись без инцидентов.

На 9 марта у активистов запланированы две новых акции протеста. Прежде всего, протестующие придут под стены Шевченковского районного суда Киева. Там будут пересматривать меру пресечения для Андрея Антоненко. Кроме того, объявлен сбор возле гостиницы «Президент» в Киеве — там будут выбирать членов Высшего совета правосудия.

Фото Антон Ходза/Facebook

Украина

По материалам: fakty.ua
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