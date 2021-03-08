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Врачи оценили риск заразиться коронавирусом через цветы

Врачи оценили риск заразиться коронавирусом через цветыФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил риск заразиться коронавирусом через цветы. По его словам, вероятность этого очень низкая. Об этом пишет РИА Новости.

«Риск, что коронавирус будет передан через букет с цветами, в том числе предназначенный для пожилой женщины, фактически отсутствует», — заверил Альтштейн. Он добавил, что в условиях пандемии вероятность заразиться существует всегда.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что бояться подцепить коронавирус в цветочном магазине не стоит. По его словам, там постоянно открываются двери, поэтому, будучи небольшими, помещения проветриваются. Однако при посещении магазина не надо забывать о мерах предосторожности, напомнил врач.

Ранее стало известно, что за год в России цветы подорожали вдвое. Причинами роста цен стали пандемия коронавируса, увеличение стоимости перевозки и холодная зима. В преддверии 8 Марта их стоимость может подняться еще на 25-30 процентов.

Россия

По материалам: lenta.ru
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