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Все семеро погибших в ДТП под Самарой находились в одном легковом автомобиле

Все семеро погибших в ДТП под Самарой находились в одном легковом автомобилеФото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Легковой автомобиль, который попал в ДТП под Самарой, был переполнен. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД, в машине находились семь человек, все они погибли.

«Легковой автомобиль ехал с перегрузом, все семь погибших находились в нем. Это молодые люди», — говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах раскрыл причины произошедшего столкновения. По его данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Есть также информация, что водитель ISUZU не пострадал.

Об аварии с семью погибшими стало известно в понедельник, 8 марта. Произошло столкновение машин на трассе М5 «Урал» (Волжский — Курумоч). На место выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов.

Россия

По материалам: lenta.ru
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