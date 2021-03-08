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Встреча Масленицы 8 марта 2021 года: первый день масленичной недели

Встреча Масленицы 8 марта 2021 года: первый день масленичной недели

Масленичная неделя начинается со встречи праздника. Традиции этого дня соблюдаются с древних времен и помогают каждому привлечь в жизнь благополучие.


Масленица — один из самых любимых народных праздников, который знаменует начало весны и отступление зимних холодов. Традиционно Масленицу празднуют целую неделю, и каждый день имеет свое особое название. 8 марта 2021 года пройдет «Встреча», открывающая праздничные дни. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают вспомнить традиции этого дня, чтобы начать праздник с улыбок и хорошего настроения.

Встреча Масленицы: традиции и обычаи праздничного дня

По поверьям в первый день масленичной недели нужно не вставать рано, а понежиться в кровати, чтобы получить богатый урожай. Долгий сон снимает усталость и поднимает настроение, которое просто необходимо для светлых праздничных дней.

Начинается празднование с выпечки блинов, причем первый блин принято отдавать тем, кто нуждается, чтобы беды и горести обошли семью. Такое угощение является не только проявлением добра, но и помином по усопшим родственникам.

В первый день Масленицы мастерят чучело, которое сжигают в последний день праздничной неделт. Соломенную куклу одевают и устанавливают на длинном шесте, а также мастерят маленьких куколок: в последующее воскресенье им нашептывают свои горести и сжигают их вместе с основным чучелом, разом избавляясь от всех бед и проблем. Вокруг чучела принято водить хороводы, распевая частушки, славящие приход весны и прогоняющие надоевшие холода.


Немаловажной традицией «Встречи» остается и катание на санях с горок. По поверьям тем, кто укатится дальше всех, весь год будет сопутствовать удача. В прежние времена считалось, что у таких людей будет богатый урожай льна, который принесет процветание семье.

В вечернее время принято созывать первых гостей, которых обязательно приглашают за стол и потчуют блинами. В это время начинается подготовка к посту, поэтому мясные продукты уже не появляются на тарелках.

Традиционно в первый день масленичной недели жгут высокие костры, которые символизируют наступление тепла, прогоняют зимнюю стужу и топят льды. На кострах сжигают сломанные вещи, чтобы обновить энергетику и избавиться от любого негатива. В прежние времена огню предавали одежду и соломенные матрасы больных, чтобы те поскорее пошли на поправку.

Тесто на блины принято замешивать в одиночестве. В древности хозяйки наговаривали над ним заговоры, чтобы семья оставалась крепкой и счастливой. Если блины получаются вкусными и красивыми, то в семье не будет бед и проблем на протяжении всего года.

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По материалам: dailyhoro.ru
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