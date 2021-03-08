Выпускница МГИМО из Грузии пообещала разоблачать "связанных с Россией"
Сегодня, 20:35 Анастасия Иванова
Грузинский оппозиционер Элене Хоштария основала политическое движение "Дроа" ("Пора" – в переводе с грузинского) и заявила, что будет разоблачать тех, кто "связан с Россией".
На своей странице в Facebook она опубликовала видеообращение, в котором обозначила цели нового движения.
"Я разоблачаю коррумпированных чиновников, обидчиков, аферистов, воров, членов кланов, кумовство, связи с Россией и все виды несправедливости", – написала Хоштария.сообщило, что прокуратура Грузии готова попросить суд об освобождении соратника Саакашвили Ники Мелии.
По материалам: ria.ru