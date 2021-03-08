Выпускница МГИМО из Грузии пообещала разоблачать "связанных с Россией"

Анастасия Иванова

Грузинский оппозиционер Элене Хоштария основала политическое движение "Дроа" ("Пора" – в переводе с грузинского) и заявила, что будет разоблачать тех, кто "связан с Россией".

На своей странице в Facebook она опубликовала видеообращение, в котором обозначила цели нового движения.

"Я разоблачаю коррумпированных чиновников, обидчиков, аферистов, воров, членов кланов, кумовство, связи с Россией и все виды несправедливости", – написала Хоштария.

сообщило, что прокуратура Грузии готова попросить суд об освобождении соратника Саакашвили Ники Мелии.