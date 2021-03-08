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Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл обрушением декораций

Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл обрушением декораций
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл. Она считает, что британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением.

В интервью, показанном в США в воскресенье вечером, отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Меган сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт. Принц Гарри, в свою очередь, рассказал, как отец, принц Уэльский Чарльз, не отвечал на его звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына.

В мире

По материалам: ria.ru
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