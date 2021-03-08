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Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях

Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Здоровая ирония – лучшее оружие в соцсетях, а на оскорбления лучше не реагировать, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается моих ответов, я всегда исхожу из того, что они должны быть уважительными, но нескучными. И мне кажется, всегда здоровая ирония лучшее оружие, как для обороны, так и для нападения", - сказала Захарова.

Она отметила, что основное, чем руководствуется при общении в интернете, - свобода мнений. "Понимаю, насколько иногда бывают спорными оценки. И иногда даже несправедливыми в отношении друг друга бывают комментарии у людей. Я понимаю, какое количество и ботов, и, так сказать, фейковых аккаунтов пытаются участвовать в этой дискуссии. Но я все же за свободу выражения мнений. Это базовый принцип", - сказала она.


Захарова отметила, что несмотря на присутствие в некоторых комментариях оскорблений, сохраняет невозмутимость, по крайней мере внешнюю.

Политика

По материалам: ria.ru
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