Захарова раскритиковала поведение западных интернет-гигантов

Анастасия Иванова

Западные интернет-гиганты ведут себя вне правовых рамок, зачатую игнорируя законы РФ, это недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это действительно проблема, которая встала в полный рост, наверное, в последние годы, особенно в ушедшем 2020 году. Казалось бы, интернет - общее пространство. Но мы видим, насколько себя ведут вне правовых рамок, если говорить о юрисдикции нашей страны, нашей законодательной базе, те самые компании, которых вы называете интернет-гигантами", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.