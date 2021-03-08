Захарова раскритиковала западные интернет-компании

Вадим Карасев

Мария ЗахароваФото: РИА Новости

Крупнейшие западные интернет-компании игнорируют российское законодательство и склонны нарушать свободу слова. За это их раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова в разговоре с РИА Новости.

«Казалось бы, интернет — общее пространство. Но мы видим, насколько себя ведут вне правовых рамок, если говорить о юрисдикции нашей страны, нашей законодательной базе, те самые компании, которых вы называете интернет-гигантами», — заявила Захарова в интервью.

Она добавила, что компании готовы игнорировать и штрафы, и сами правовые принципы не только в России, но и за рубежом. Так, вопреки ценностям свободы слова, вспомнила Захарова, «вдруг взяли и отключили президента Соединенных Штатов Америки, его аккаунты от интернет-платформ, социальных сетей. Это было беспрецедентно».

7 марта Facebook заблокировал статьи российских СМИ, написанные со ссылкой на материалы ФСБ, посчитав их ложными. В материале РБК со ссылкой на ТАСС сообщалось о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской неонацистской группы «МКУ».

По данным силовиков, подозреваемые занимались пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств. Группу создал 19-летний молодой человек в январе 2020 года. В апреле он изготовил трафарет с экстремистским текстом и вместе со своими товарищами 33 и 17 лет размещал надписи на стенах жилых домов города. 18 февраля их задержали.