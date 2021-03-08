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Захарова рассказала, чем руководствуется МИД при работе в соцсетях

Захарова рассказала, чем руководствуется МИД при работе в соцсетях
Российское внешнеполитическое ведомство в Facebook и Twitter руководствуется в первую очередь законами РФ, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Мы подчиняемся российскому законодательству, как и любая государственная структура. Соответственно, мы в первую очередь исходим из тех норм законодательства, которые существуют в нашей стране. И это основа нашей деятельности, основа нашей работы на всех направлениях, в том числе и на информационном", - сказала Захарова.

Так она ответила на вопрос о том, что, в свете многочисленных удалений контента и блокировок соцсетями, может стать для МИД гранью, после которой ведомство перестанет присутствовать в Facebook и Twitter.

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Политика

По материалам: ria.ru
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