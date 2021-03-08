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Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях

Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всем сердцем отстаивает свободу слова в соцсетях, вместо того, чтобы ругаться с оппонентами.

"Я там не ругаюсь. Я действительно по-настоящему исповедую свободу слова. И отстаиваю всем сердцем. Возможно, это связано с тем, что я заканчивала факультет международной информации, отделение международной журналистики. Для меня это не пустой звук", - заявила Захарова в интервью РИА Новости.

Захарова отметила, что понимает плюрализм мнений. "Я прекрасно понимаю, что есть различные мнения, есть необходимость продвигать своё мнение у каждого человека, у политических партий, у государственных структур, у частных компаний", - сказала официальный представитель МИД.


Она отметила, что как СМИ должны быть независимыми, так и социальные сети. "Я считаю, что и социальные сети, и интернет-платформы должны исповедовать схожие принципы недискриминации людей или структур по каким-либо своим принципам", - добавила она.

Политика

По материалам: ria.ru
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