Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях

Алексей Вольцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всем сердцем отстаивает свободу слова в соцсетях, вместо того, чтобы ругаться с оппонентами.

"Я там не ругаюсь. Я действительно по-настоящему исповедую свободу слова. И отстаиваю всем сердцем. Возможно, это связано с тем, что я заканчивала факультет международной информации, отделение международной журналистики. Для меня это не пустой звук", - заявила Захарова в интервью РИА Новости.

Захарова отметила, что понимает плюрализм мнений. "Я прекрасно понимаю, что есть различные мнения, есть необходимость продвигать своё мнение у каждого человека, у политических партий, у государственных структур, у частных компаний", - сказала официальный представитель МИД.

Она отметила, что как СМИ должны быть независимыми, так и социальные сети. "Я считаю, что и социальные сети, и интернет-платформы должны исповедовать схожие принципы недискриминации людей или структур по каким-либо своим принципам", - добавила она.