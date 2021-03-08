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Захарова рассказала о поздравлениях западных коллег с 8 Марта

Захарова рассказала о поздравлениях западных коллег с 8 Марта
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что женщины-коллеги в последние годы активней мужчин поздравляют с 8 Марта.

"В последние годы - вы, наверное, знаете об этой тенденции - женщины стали больше поздравлять женщин. Раньше, еще лет 10 назад, это был сугубо повод для мужчин поздравить женщин. Сейчас очень много открыток от женщин. И я женщин тоже поздравляю", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.

Она сообщила, что как раз перед интервью получила очень красивую открытку от женщины-посла.


Захарова утвердительно ответила на вопрос о том, поздравляют ли коллеги, представляющие страны так называемого коллективного Запада.

"Коллективный Запад, мне кажется, его не очень отмечает, но некоторые представители открытки присылают и нарываются на зеркальные меры", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Политика

По материалам: ria.ru
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