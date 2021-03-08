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Захарова рассказала о поздравлениях западных стран с 8 Марта

Захарова рассказала о поздравлениях западных стран с 8 МартаМария ЗахароваФото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о поздравлениях западных стран с 8 Марта, передает РИА Новости.

По словам дипломата, женщины-коллеги в последние годы поздравляют активнее мужчин. «В последние годы — вы, наверное, знаете об этой тенденции — женщины стали больше поздравлять женщин. Раньше, еще лет десять назад, это был сугубо повод для мужчин поздравить женщин. Сейчас очень много открыток от женщин. И я женщин тоже поздравляю», — рассказала Захарова. Она добавила, что как раз перед интервью с агентством получила красивую открытку от женщины-посла.

Захарова подтвердила, что ее также поздравляют коллеги, представляющие страны «коллективного Запада». Представитель МИД рассказала, что в основном этот день не отмечают в западных странах. «Но некоторые представители открытки присылают и нарываются на зеркальные меры», — пошутила она.

Президент России Владимир Путин уже поздравил всех женщин с 8 Марта. По его словам, это день торжества любви, восхищения и благодарности, также данный праздник стал хорошей традицией, помогающей сохранять нравственные ценности. Он является и символом приходящей весны и создает особое настроение, сказал российский лидер.

В мире

По материалам: lenta.ru
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