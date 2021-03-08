Захарова рассказала о роли женщин в международных отношениях

Вадим Карасев

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о роли женщин в международных отношениях. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Захаровой, время, когда дипломатия в России была преимущественно мужской профессией, уже ушло. Она рассказала, что в МИД есть много высоких постов, занятых женщинами, и им больше «не приходится бороться за места» в ведомстве.

Дипломат подчеркнула, что теперь профессионализм в дипломатии важнее принадлежности к полу. Сама она судит коллег именно по их способностям.

«Очень многие женщины, особенно если говорить о наших западных партнерах, имеют какую-то дополнительную собственную повестку к дипломатической работе, к дипломатическим усилиям: отстаивают права женщин, занимаются гендерной проблематикой. Вот это действительно для многих характерно. А когда работаешь, то в первую очередь важен профессионализм... Есть профессионалы, есть люди опытные, менее опытные, знающие, расширяющие свой кругозор. Вот это самое главное, это самое важное», — считает представитель МИД.