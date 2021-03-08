Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами

Анастасия Иванова

Соцсети не должны запрещать политическую информацию в период выборов, необходимо давать возможность высказаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если, к примеру, в стране проходят выборы, если социальные сети заявляют о себе, как о площадке, где каждый человек, объединение, неправительственная организация могут высказывать свою точку зрения, нужно давать людям возможность высказываться и говорить на эти темы. Непосредственно перед выборами. А не манипулировать кнопками и не запрещать политическую рекламу", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.

По ее словам, блокировка политической информации, политической рекламы в преддверии выборов в той или иной стране "является доказательством избирательного, дискриминационного подхода и нарушения свободы слова этими самыми платформами".

"Правила должны быть, каждая страна или суверенное государство имеет права или право на собственное законодательство. На это никто не может претендовать, я имею в виду, извне. Но эти правила должны быть четкими, ясно сформулированными, а не меняться раз от раза просто под давлением той или иной лоббистской группировки или политической группировки. Это очень сложная проблема, и она, конечно, требует своего решения", - сказала она.