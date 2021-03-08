Захарова высказалась о феминитивах

Вадим Карасев

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об использовании феминитивов. По ее словам в интервью для РИА Новости, она не сталкивалась с вопросом их применения и воспринимала их обсуждение как шутку.

В разговоре журналист упомянул неологизмы «редакторка» и «дипломатка» и спросил о том, переделывают ли слова таким образом во внешнеполитическом ведомстве. В ответ Захарова рассмеялась, и заявила, что не сталкивалась с обсуждением такого вопроса.

«Не знаю, слышу в первый раз от вас подобный термин. Мне казалось, это в большей степени шутка», — приводит агентство слова работницы МИД.

В сентябре прошлого года телеведущий Владимир Познер поделился мнением о феминитивах. Он счел, что такое использование суффиксов в словах, обозначающих профессиональную принадлежность — не более чем популярный современный сленг, который вряд ли задержится в языке на продолжительное время.