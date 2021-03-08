Заклеил телефон скотчем?! Самые дикие моменты трансляции с Чонгуком
Девушка по имени Жанна (профиль @Zhanna_vkook в Twitter) любезно опубликовала для всех ее друзей из АРМИ краткое содержание трансляции с Чонгуком (Jungkook) и расписала на страничке самые странные и веселые моменты эфира. В список, например, вошли: уроки свиста от короля ГК, небольшой рассказ о том, как к нему приходило вдохновение для написания картины, а также упоминание о новое прическе, которую Кук назвал «волосами цвета мяты».
«Он сегодня проспал, поэтому его лицо слегка опухшее. Для кого-то овощи может и вкусные, но я их не очень люблю. Ребят, заботьтесь о своём здоровье, ешьте полезную пищу», — описывает и цитирует зайчика Жанна.
Больше всего фанам полюбились момент со сломанным телефоном, который богач ГК просто перемотал скотчем и ситуация, когда Куки поблагодарил своих АРМИ за покупку одежды: «Одежда, которую я ношу, вы все проявляете ко мне и к ней большой интерес и покупаете эти вещи. Я думаю, что это может немного помочь владельцам малого бизнеса, поэтому я благодарен арми».
Если вы все еще не знаете, стоит ли смотреть трансляцию или нет, обязательно сделайте это, вас ждет много сюрпризов!
Лайв Чонгука. Обзор— Жанна (@Zhanna_vkook) March 7, 2021
Он пришёл со съёмок, Чонгук упомянул что у него волосы цвета мяты, но ему нравится.
Он на диете, но не собирается голодать, просто правильно питаться. Он снова ест салат и просит присоединиться Арми к нему) pic.twitter.com/TzqMg5dyYR
ЧОНГУК СКАЗАЛ ЧТО У НЕГО СЛОМАЛСЯ ТЕЛЕФОН И ОН ЗАКЛЕИЛ ЕГО СКОТЧЕМ АХАХАХАХ pic.twitter.com/iV7PyFhpqS— meow with luv ⁷ (@helloKittyS33) March 7, 2021