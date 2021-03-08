Заклеил телефон скотчем?! Самые дикие моменты трансляции с Чонгуком

Анастасия Иванова

Девушка по имени Жанна (профиль @Zhanna_vkook в Twitter) любезно опубликовала для всех ее друзей из АРМИ краткое содержание трансляции с Чонгуком (Jungkook) и расписала на страничке самые странные и веселые моменты эфира. В список, например, вошли: уроки свиста от короля ГК, небольшой рассказ о том, как к нему приходило вдохновение для написания картины, а также упоминание о новое прическе, которую Кук назвал «волосами цвета мяты».

«Он сегодня проспал, поэтому его лицо слегка опухшее. Для кого-то овощи может и вкусные, но я их не очень люблю. Ребят, заботьтесь о своём здоровье, ешьте полезную пищу», — описывает и цитирует зайчика Жанна.

Больше всего фанам полюбились момент со сломанным телефоном, который богач ГК просто перемотал скотчем и ситуация, когда Куки поблагодарил своих АРМИ за покупку одежды: «Одежда, которую я ношу, вы все проявляете ко мне и к ней большой интерес и покупаете эти вещи. Я думаю, что это может немного помочь владельцам малого бизнеса, поэтому я благодарен арми».

Если вы все еще не знаете, стоит ли смотреть трансляцию или нет, обязательно сделайте это, вас ждет много сюрпризов!

Лайв Чонгука. Обзор

Он пришёл со съёмок, Чонгук упомянул что у него волосы цвета мяты, но ему нравится.

Он на диете, но не собирается голодать, просто правильно питаться. Он снова ест салат и просит присоединиться Арми к нему) pic.twitter.com/TzqMg5dyYR — Жанна (@Zhanna_vkook) March 7, 2021