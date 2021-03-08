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Застукали! В канун праздника Прилучный и Карпович вместе улетели из Москвы

Застукали! В канун праздника Прилучный и Карпович вместе улетели из Москвы

Вот уже около полугода в сети обсуждают новый роман Павла Прилучного. Напомним, в 2020 году актер принял решение развестись с Агатой Муцениеце после десяти лет совместной жизни. Пока сердце девушки пустует, Павел во всю ухаживает за Мирославой Карпович. На днях их заметили вместе в аэропорту. Актеры отправились на гастроли.


После развода Павел сразу же начал встречаться со звездой сериала «Папины дочки». Однако ни он, ни Мирослава никак не комментируют эту информацию. Возлюбленные категорически отказываются говорить о своей личной жизни. Поклонники могут следить за развитием их отношений только через СМИ и редкие публикации в Instagram.

На днях актеров застукали вместе в аэропорту. Борис Рубиновский, который является сопровождающим артистов спектакля на гастролях, опубликовал у себя в микроблоге снимок с актерами из зоны ожидания вылетов в аэропорту. Скорее всего, актеры вместе улетели на гастроли с постановкой «Косметика врага». По слухам, именно на репетиции этой постановки у них закрутился роман.

Напомним, ранее Мирослава поделилась трогательным подарком на день рождения от Прилучного.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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