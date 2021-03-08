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Журналист из Норвегии обрушился на Авакова за слова о русском языке

Журналист из Норвегии обрушился на Авакова за слова о русском языке
История со "слобожанским языком" от главы украинского МВД Арсена Авакова нелепа и трагична, считает норвежский журналист Бьерн Нистад.

Ранее Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке во всем мире. По его словам, русская языковая культура также в значительной мере принадлежит и украинцам.

При этом он заявил, что считает русский язык "степным наречием", предложив ему новое название – "слобожанский".

приводит[/b] портал ИноСМИ слова журналиста.

Он напомнил, что интеллигенция на Украине при участии Польши создала собственный украинский язык на основе грамматики и заимствований из польского.

сообщило, как Бальбек оценил идею Авакова про русский язык.
В мире

По материалам: ria.ru
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