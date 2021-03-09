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4 типа мыслей, которые стоит записывать каждый день

4 типа мыслей, которые стоит записывать каждый день

Все, что происходит в нашей жизни, имеет большое значение. Есть вещи и события, которые стоят выше всего остального. Именно о таких вещах и стоит записывать свои мысли каждый день. Это отлично сказывается на удаче.


Многие люди задумываются о том, почему к нам притягиваются несчастья. Оказывается, все довольно просто. Дело в том, что мы фокусируемся на проблемах и негативных эмоциях. Эксперты сайта dailyhoro.ru рассказали о том, какие четыре типа мыслей нужно записывать почаще, чтобы избежать проблем с удачей.

Почему полезно что-то записывать

Дело в том, что все, что мы записываем, переходит на новый энергетический уровень. Мы словно фиксируем это и обращаем на это особое внимание Вселенной.

Например, когда вы записываете свои планы на день, это существенно повышает вероятность того, что они будут исполнены точно в срок. Все дело в том, что вы обращаете на них внимание мироздания.

Благодарность


Первое, о чем стоит помнить, — это благодарность. Если вдруг у вас появилось желание выразить благодарность Вселенной за удачное стечение обстоятельств или просто так, потому что в жизни сейчас белая полоса, то сделайте это. Это можно сделать при помощи медитаций, но будет еще лучше, если вы запишите благодарность в отдельную тетрадь.

Это будет идеально с точки зрения взаимодействия с мирозданием. Оно точно вас услышит. Не выбрасывайте свои благодарности, потому что их полезно перечитывать, если в жизни все стало плохо. Они помогают настроиться на лучшее и вспомнить о том, что Вселенная добра и открыта — просто сейчас нужно немного потерпеть.

Грандиозные цели и исполненные мечты

Это стоит записывать потому, что рано или поздно сбывается все. Если записывать все свои желания, отмечая исполненные, то со временем их будет все больше и больше. Это даст вам уверенность в себе, в помощи мироздания и в том, что закон притяжения действительно работает.

Многие вешают на холодильник напоминания о том, что нужно сделать, а вы вешайте то, что уже было сделано. Повышайте свою уверенность в себе. Никто этого не сделает лучше вас.

Имена людей, которые были к вам добры


Люди склонны делать черные списки. Но это совершенно неправильно с точки зрения энергетики. Гораздо полезнее записывать тех людей, которые сделали для вас что-то хорошее. Перечитывая эти списки, вы сможете вспомнить истинную цену добра, позитива, открытости и искренности.

Если вдруг кто-то вас обидит, попробуйте найти этого человека в своем списке, чтобы вспомнить что-то хорошее о нем. Так вам будет гораздо проще его простить.

Вдохновляющие цитаты

Если вам понравилось какое-то высказывание, обязательно включите его в свой список. Перечитывайте записанные фразы время от времени. Это поможет вам наполняться радостью, мудростью, смотреть на жизнь иначе, под другим углом.

Чужие мудрые мысли полезно записывать даже в том случае, если они принадлежат не античному философу или восточному мудрецу, а, скажем, вашему другу, отцу, матери. Копите и храните мудрость, потому что в ней таится сила. Эти записи могут подсказать наикратчайший путь к успеху.

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По материалам: dailyhoro.ru
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