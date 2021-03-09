7 признаков того, что вы знали человека в прошлой жизни

Вадим Карасев

Человек проживает множество жизней. Для каких-то душ это первое появление на Земле, а для каких-то — уже нет. Бывает так, что мы встречаем людей, которых знали в прошлых воплощениях. Эксперты рассказали, что на это может указывать.

Многие эксперты считают, что реинкарнация — это не миф, а чистая правда. Люди могут ощущать отголоски прошлых жизней. Очень часто эти отголоски проявляются во встречах с теми, кого вы знали в своих прошлых воплощениях.

Очень сильные чувства

Например, вы встретили какого-то человека. С первого взгляда вы влюбились в него или в неё либо, наоборот, возненавидели всей душой. Бывает так, что люди сразу становятся близкими, прекрасно понимают друг друга. Если возникает очень сильный негатив, это значит, что в прошлой жизни человек причинил вам нестерпимую боль либо что между вами была сильная вражда.

Телепатия

Вы хотите что-то сказать человеку, а он уже знает, о чем вы хотите ему рассказать, что хотите спросить. То же самое происходит и в обратную сторону: вы прекрасно знаете, что хочет сделать или сказать друг или вторая половинка. Телепатическая связь проявляется и другими способами. Например, вы только подумали о человеке, а он уже успел вам написать в социальных сетях либо звонит вам в ту же секунду. Подобная связь появляется только в том случае, если вы общались и были близки в прошлых жизнях.

Вам знакомы глаза человека

Бывает так, что вы смотрите в чужие глаза, а они кажутся невероятно знакомыми. Многие эксперты в области биоэнергетики считают, что душа переходит из одного тела в другое, и лишь глаза остаются всегда одинаковыми.

Вы чувствуете, что чем-то обязаны человеку

Все достаточно просто: в прошлых воплощениях человек сделал вам много добра, поэтому интуитивно вы ощущаете, что вам следует отдать ему долг. В таком случае также присутствует ощущение, что вы вместе прошли через многое.

Вы не можете забыть человека

Вы встретились лишь один-два раза, но человек не выходит у вас из головы. Во время встреч с таким человеком из прошлых воплощений вам может быть грустно, страшно, весело или очень легко. Если вы не можете забыть человека десятками лет, значит, вы были близки в какой-то из жизней.

Вам кажется, что вы знали человека всю жизнь

Подобное ощущение бывает не так часто. Порой мы встречаем кого-то на своем пути, и нам кажется, что человек вам знаком. Вам знакома манера его общения, его увлечения. В таком случае есть вероятность, что вы связаны с ним кармическими узлами, поэтому встречаетесь в каждой жизни. Так или иначе, ни одна подобная встреча не бывает бессмысленной. У Вселенной свои планы, а мы иногда являемся инструментами для воплощения этих планов в жизнь.

Вы не можете скрыть чувства

Люди, которые встречаются не впервые, не могут скрыть друг от друга своих чувств. Эти люди словно понимают все, о чем думает их старый знакомый. Все дело в том, что в прошлых жизнях они уже были близки. Эти души знают друг друга, поэтому ощущают чувства и эмоции на тонком уровне.