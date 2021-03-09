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Алексей Мишин: «Хорошо, что Ягудин ушел к Тарасовой, ведь Таня получила последнего звездного ученика»

Алексей Мишин: «Хорошо, что Ягудин ушел к Тарасовой, ведь Таня получила последнего звездного ученика»

Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и многие другие титулованные спортсмены вышли из-под крыла талантливого тренера Алексея Мишина. Так получилось, что в свое время Ягудин ушел от своего наставника к Татьяне Тарасовой. Мишин нисколько не обижается за это на бывшего подопечного.


Золотое правило хорошего тренера, по словам Алексея Мишина, звучит следующим образом: не стоит отговаривать своего ученика от ухода к другому наставнику. Так в свое время сделал и он сам, отпустив Алексея Ягудина, находящегося на пике славы, к конкурентам.

«Тренер ни в коем случае не должен говорить: «Вася, Федя, останься у меня! Не уходи!». Это то же самое, что возвращать женщину, которая решила тебя бросить. Так и я не стал уговаривать Ягудина. Алексею и так было очень трудно. Не держу на него обиды. Решил так решил — я занял гордую позицию. Факту перехода Леши от меня к Тане Тарасовой было уделено очень много внимания, но я хотел бы взглянуть на это событие с очень неожиданной стороны. Все получилось очень хорошо и удачно, ведь Таня получила последнего звездного ученика. Леша стал вишенкой на громадном торте ее заслуженных тренерских достижений», — подчеркнул Алексей Николаевич на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым канала «Россия 1».

Напомним, 8 марта прославленному тренеру исполнилось 80 лет. С юбилеем Мишина поздравили многочисленные ученики, в том числе и Ягудин, который посвятил бывшему наставнику теплые слова в социальной сети.

«С юбилеем, здоровья! Спасибо!» — лаконично отметил Алексей.

Реакция поклонников фигурного катания не заставила себя долго ждать. «Так приятно было увидеть это поздравление. Настоящие любители этого прекрасного и зрелищного вида не делают никаких разделений. Мы любим, ценим и уважаем всех фигуристов и тренеров, которые на льду творят историю», — подчеркнули подписчики спортсмена.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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