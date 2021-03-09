Американский генерал обеспокоен возможностями России и Китая в космосе

Вадим Карасев

Командующий космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что официальный Вашингтон обеспокоен возможностями России и Китая в космическом пространстве. Прежде всего у обеих стран есть достаточно лазерных систем, способных выводить из строя спутники.

В интервью The New York Times Реймонд указал: речь не идет о будущих угрозах, они существуют уже сейчас.

"Как Китай, так и Россия обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности. Для уничтожения или повреждения с земли или для нарушения нашей способности использовать спутники", – заметил он.

Один из российских спутников, по словам американца, "напоминает матрешку" и омжет уничтожать другие космические объекты на низкой околоземной орбитой. Аналогичная китайская разработка обладает "роботизированной рукой".

Как сообщал NEWSTES, ранее Реймонд выразил уверенность: в случае военного столкновения Москвы и Вашингтона в космосе победителей не будет. Исходя из этого, считает он, США должны предотвратить подобный конфликт.