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Анна Левченко осталась без мужа перед 8 марта

Анна Левченко осталась без мужа перед 8 марта

Аня Левченко продолжает жаловаться фолловерам на плохое самочувствие и неудачную семейную жизнь. По словам Ани, Валера сбежал 7 марта, оставил ее в праздник одну, ничего не подарил и устроил себе загул. Только недоверчивые хейтеры уверены, что на самом деле Блюменкранц никуда не сбегал, а Аня готовится к очередному розыгрышу, которые устраивает каждый раз после ссоры с мужем.

Экс-участница жалуется, что ходит с большим трудом, у нее перед родами болят тазовые кости. Аня Левченко старательно вылеживается, не забывая общаться с подписчицами и жаловаться на жизнь и супруга. В этот раз у нее убедительный повод для недовольства. Валера почему-то исчез за день до 8 марта, и так и не объявился, пишет newstes.ru.
Аня уверяет, что настроена на позитив, ждет встречи с сыном, хотя 8 марта для нее прошло тоскливо и оставило негативные воспоминания. Она старалась удержать мужа, нам многое закрывала глаза и прощала, но он все равно не исправляется, хотя всего месяц назад обещал больше не пить, найти работу и исправиться. Вместо этого она получила вот такое отношение.

Поклонники сочувствуют Ане и снова старательно ее успокаивают, некоторые не удерживаются от вопросов: куда она смотрела? О загулах Блюменкранца все знали, его первый брак распался, отношения с Ириной Пинчук тоже прекратились из-за привычки исчезать и чрезмерно расслабляться, Аня думала, что он изменится ради нее?

«Сколько можно. Или выгоняй окончательно, или не жалуйся», «Бедненькая, а Валерка свинтус», «Что за мужики пошли», - возмущаются пользователи.

Хейтеры не доверяют Левченко. Была замечена странная закономерность - как только она выгоняет мужа из дома, сразу же проводит розыгрыши, пользуясь тем, что активность подписчиков возрастает. И хоть часть из них уже разочаровалась и отсеялась, сочувствующих и переживающих за парочку еще достаточно, чем Аня продолжает пользоваться.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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