Аргентина выдала России колумбийца, обвиняемого в краже драгоценностей
Сегодня, 01:00 Лидия Мартынова
Аргентина приняла решение об экстрадиции в Россию гражданина Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей на 160 миллионов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Аргентинской Республики экстрадировали в Россию гражданина Республики Колумбия Эдгара Алехандро Валеро Валеро", - сказал Иванов.
По информации ведомства, в России он обвиняется в краже в особо крупном размере.Казани злоумышленник с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей. После этого скрылся с места преступления.ФСИН России и российского бюро Интерпола Эдгар Алехандро Валеро Валеро будет доставлен в Москву.
По материалам: ria.ru