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Аргентина выдала России колумбийца, обвиняемого в краже драгоценностей

Аргентина выдала России колумбийца, обвиняемого в краже драгоценностей
Аргентина приняла решение об экстрадиции в Россию гражданина Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей на 160 миллионов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Аргентинской Республики экстрадировали в Россию гражданина Республики Колумбия Эдгара Алехандро Валеро Валеро", - сказал Иванов.

По информации ведомства, в России он обвиняется в краже в особо крупном размере.

Казани злоумышленник с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей. После этого скрылся с места преступления.ФСИН России и российского бюро Интерпола Эдгар Алехандро Валеро Валеро будет доставлен в Москву.
Россия

По материалам: ria.ru
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