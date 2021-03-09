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Аргентина выдала России похитителя драгоценностей на 160 миллионов рублей

Аргентина выдала России похитителя драгоценностей на 160 миллионов рублейФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Аргентина выдала России гражданина Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей на 160 миллионов рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов, передает РИА Новости.

Гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро в России обвиняется в краже в особо крупном размере. По версии следствия, в июле 2018 года в выставочном павильоне Казани похититель украл у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей, после чего скрылся.

Суд в Казани заочно арестовал преступника, и тот был объявлен в розыск.

В сентябре 2019-го колумбиец был задержан в Аргентине, и только в сентябре 2020-го удалось добиться положительного решения о его выдаче. В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Эдгар Алехандро Валеро Валеро будет доставлен в Москву.

В феврале Сербия выдала России мошенницу, которая обвиняется в хищениях пяти миллионов долларов. Речь идет об исполняющей обязанности зампредседателя правления коммерческого банка (КБ) «Евростандарт» Дарье Гнездич. В 2017 году женщина, будучи в сговоре с другими сотрудниками банка, заключила банкнотную сделку с АО «Глобэксбанк» на покупку пяти миллионов долларов. Согласно условиям договора, «Глобэксбанк» перечислил на счет партнера 292 миллиона рублей. Однако выделенную на сделку сумму Гнездич и ее коллеги похитили.

В мире

По материалам: lenta.ru
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