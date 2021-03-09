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Автор песен для «Евровидения» оценил номер участницы от России

Автор песен для «Евровидения» оценил номер участницы от РоссииФото: @manizha

Номер певицы Manizha (Манижа Сангин), которая будет представлять Россию на «Евровидении» в 2021 году, рискован для конкурса, поскольку жюри и зрители состязания привыкли к более консервативным песням. Такое мнение выразил поэт-песенник, автор песен участников конкурса Карен Кавалерян в разговоре с РИА Новости.

Он назвал исполнительницу «своеобразной артисткой с индивидуальной манерой исполнения», в песне которой есть характер и видна личность Manizha. Однако в ней нет хитового припева, обратил внимание Кавалерян, написавший восемь песен для пяти представителей России на «Евровидении», в том числе композицию Never Let You Go, с которой артист Дима Билан занял второе место.

По словам поэта, наиболее точные прогнозы по победе на «Евровидении» делают букмекеры. В настоящее время в их топе находятся Исландия, Франция, Россия, Литва и Болгария. «Мы, как всегда, вступаем в гонку с гандикапом за счет голосов диаспоры. Первая пятерка будет хорошим результатом. Но с учетом нынешних реалий этого добиться непросто», — заключил поэт.

О победе Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина») по результатам зрительского голосования на Первом канале стало известно вечером 8 марта. Кроме нее в числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев и группа Therr Maitz и группа 2Маши. Ранее группа Little Big отказалась от участия в отборе на конкурс.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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