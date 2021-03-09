Более 700 тысяч человек вакцинированы в Москве от коронавируса

Вадим Карасев

В Москве уже вакцинировались от коронавирусной инфекции свыше 700 тысяч человек — такую статистику привела заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В эфире телеканала "Россия 24" она уточнила, что каждый день вакцинируются в среднем от 10 до 15 тысяч жителей столицы. При этом почти у половины москвичей уже сформировался иммунитет к болезни.

На сегодняшний день в Москве вакцинировано более 700 тысяч человек с начала кампании. Ежедневно примерно вакцинируются от 10 до 15 тысяч в зависимости от дня недели... Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета. Антитела G имеют на сегодняшний день в среднем 42–43% москвичей.

Получить прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, работающих ежедневно с 08:00 до 20:00, или в частных медцентрах.

Также для столичных жителей доступны услуги выездных бригад. Они принимают в ГУМе, ВДНХ, театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Гагаринский" и "Ривьера". Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.