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Борис Джонсон восхитился Елизаветой II после интервью Меган Маркл и принца Гарри

Борис Джонсон восхитился Елизаветой II после интервью Меган Маркл и принца ГарриБорис ДжонсонФото: Hannah Mckay / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон восхитился королевой Елизаветой II после скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает Sky News.

Глава правительства заверил, что не будет вмешиваться в скандал, разгоревшийся вокруг британской королевской семьи из-за заявлений герцога и герцогини Сассекских. Он добавил, что всегда глубоко восхищался королевой и той объединяющей ролью, которую она играет в Великобритании.

Представитель главы правительства сказал, что Джонсон не смотрел интервью герцога и герцогини Сассекских, передавал Reuters. По его словам, премьер неоднократно утверждал, что в Великобритании нет места расизму.

Ранее стало известно, что почти половина британцев назвали неприемлемым интервью принца Гарри и Меган Маркл. Треть опрошенных не испытывают симпатии к герцогу и герцогине Сассекским, еще 23 процента британцев не очень им симпатизируют.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри вышло в понедельник, 8 марта. В ходе общения с телеведущей герцогиня Сассекская намекнула на расизм в британской королевской семье. Так, некоторые из представителей династии во время ее первой беременности проявляли беспокойство из-за цвета кожи ее будущего сына. Также она призналась, что ранее думала о самоубийстве.

Герцог и герцогиня Сассекские перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix они достигли финансовой независимости от королевской семьи.

В мире

По материалам: lenta.ru
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