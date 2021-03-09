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Британцы осудили Меган Маркл и принца Гарри за откровенное интервью

Британцы осудили Меган Маркл и принца Гарри за откровенное интервьюПринц Гарри и Меган МарклФото: Harpo Productions / Joe Pugliese / Reuters

Почти половина британцев (47 процентов) назвали неприемлемыми заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл в откровенном интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом свидетельствуют данные опроса компании YouGov, доступные на ее сайте.

Противоположного мнения придерживается каждый пятый респондент, почти треть граждан затруднились ответить на вопрос. При этом 31 процент опрошенных не испытывают симпатии к герцогу и герцогине Сассекским после интервью, еще 23 процента британцев не очень им симпатизируют. О симпатии к принцу Гарри и Меган Маркл в свою очередь заявили 29 процентов жителей королевства.

В то же время королевской семье значительно симпатизируют 16 процентов респондентов, в достаточной степени — 23 процента. Не очень или совсем не симпатизируют 25 и 20 процентов соотвественно.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри вышло в понедельник, 8 марта. В ходе общения с телеведущей герцогиня Сассекская намекнула на расизм в британской королевской семье. Так, некоторые из представителей династии во время ее первой беременности проявляли беспокойство из-за цвета кожи ее будущего сына. Также она призналась, что ранее думала о самоубийстве.

Герцог и герцогиня Сассекские перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix они достигли финансовой независимости от королевской семьи.

В мире

По материалам: lenta.ru
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