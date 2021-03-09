Бухынбалтэ и Балтер хотят вернуться на телестройку

Вадим Карасев

В сети уже обсуждают возвращение телестройки на экраны, которое по разным версиям случится то ли в марте, то ли в апреле, но обязательно случится. И хотя Надежда Ермакова уверяла, что старых участников там не будет, те почему-то очень сильно оживились и уже обсуждают с подписчиками, возвращаться им или не стоит, давая понять, что переговоры идут полным ходом.

«Я не бухала три недели, но выпила 8 марта и что-то пошло не так», - жалуется Настя.

Чем больше подробностей по поводу телестройки обсуждают в сети, тем ярче реакция экс-участников. Надю Ермакову, заявившую, что возраст участников - до 25 лет, старички услышали, а вот слова о том, что старых героев там не будет, почему-то нет. То Алена Савкина интересовалась у фолловеров, хотят ли зрители ее снова видеть на шоу, теперь Бухынбалтэ и Балтер мечтают о том же, пишет newstes.ru.Кристина Бухынбалтэ уже не хочет уезжать домой, она ждет, что ее позовут на съемки, что в ее случае вполне реально, так как она дружна с администраторами, до сих пор приезжает в периметр и получает рекламу. Кристина уверяет, что вернется на шоу, если ее позовут, в статусе одиночке. Куда исчезнет Женя Ромашов, с которым они ссорятся и мирятся по пять раз в день, сплошная загадка.Кроме Бухынбалтэ, вернуться мечтает Настя Балтер. Экс-участница не забывает напоминать о себе, оставляет комментарии под объявлением о кастинге и буквально умоляет забрать ее обратно. При этом ей почему-то кажется, что администрацию должны тронуть ее страдания, сопровождаемые признаниями в том, что она опять «бухает».Анна Мадан и Максим Моргенштерн тоже присматриваются к новому формату и уже сделали вывод, что могут не подойти. То есть если бы точно подошли, то рвались бы вместе с другими. Однако если соберут таких старичков, то обещания показывать талантливую креативную молодежь, готовую строить отношения, останутся только обещаниями.