Burger King пришлось извиняться за праздничный твит "Место женщин — на кухне"

Вадим Карасев

Британское отделение Burger King оказалось в центре скандала из-за неоднозначного твита, приуроченного к Международному женскому дню, сообщает Sun.

В твиттер-аккаунте британского филиала сети ресторанов Burger King появился пост о том, что "место женщин — на кухне". Шуточный твит оказался началом треда, посвященного проблеме доминирования мужчин, характерной для индустрии общепитов.

"Место женщин — на кухне. Если они того хотят, разумеется. Только 20% шеф-поваров — женщины. Наша цель — изменить соотношение числа женщин и мужчин в ресторанном бизнесе, наша цель — вдохновить женщин строить карьеру в кулинарии", — говорится в треде, в котором компания анонсировала специальную стипендиальную программу обучения, предназначенную для женщин-поваров.

Пользователи Сети раскритиковали твит Burger King, посчитав данный пиар-ход одним из худших за всю историю.

К критике сети ресторанов быстрого питания присоединились их конкуренты из KFC. "Самый подходящий момент удалить эту запись был сразу после ее публикации. Второй подходящий момент — прямо сейчас", — заявили представители KFC.

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— KFC Gaming (@kfcgaming) March 8, 2021

В результате Burger King пришлось удалить твит и извиниться за провокационный текст.

"Мы слышим вас. Мы допустили ошибку, и нам очень жаль. Мы ставили цель привлечь внимание к тому, что женщины составляют лишь 20% шеф-поваров в заведениях Великобритании, и помочь изменить ситуацию с помощью кулинарных стипендий. В следующий раз мы справимся лучше", — заявили в британском филиале сети ресторанов.

Как писал NEWSTES, ранее боровшуюся с анорексией Липницкую позвали работать в "Бургер Кинг".