Бывший возлюбленный Бузовой назвал пример преданной девушки

Вадим Карасев

Давид МанукянФото: @dava_m

Бывший возлюбленный ведущей Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян (Дава) похвалил танцовщицу Дарью Палей, назвав ее примером преданной девушки. Комментарий появился под ее свежим постом в Instagram, где Палей запечатлена вместе с мужем.

«Ты стала для меня примером преданной девушки, которая с трепетом и уважением относится к своему мужчине и своей семье. И, помимо этого, ты профессионал своего дела! Я всегда рядом с вами», — написал Манукян.

Манукян и Палей вместе выступали на шоу «Танцы со звездами». Пара заняла второе место, уступив победу Сергею Лазареву и Екатерине Осиповой.

22 января Бузова объявила о расставании с Давой. Певица заявила подписчикам, что стала «свободной девушкой». По ее словам, бывший партнер оказался чудовищем: он «творил страшные и непонятные вещи».

В начале марта Бузова опубликовала в своем Instagram сторис, в которой заявила, что Палей заблокировала ее в соцсети. Через несколько минут певица удалила свое сообщение.