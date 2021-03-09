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Бывший возлюбленный Бузовой назвал пример преданной девушки

Бывший возлюбленный Бузовой назвал пример преданной девушкиДавид МанукянФото: @dava_m

Бывший возлюбленный ведущей Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян (Дава) похвалил танцовщицу Дарью Палей, назвав ее примером преданной девушки. Комментарий появился под ее свежим постом в Instagram, где Палей запечатлена вместе с мужем.

«Ты стала для меня примером преданной девушки, которая с трепетом и уважением относится к своему мужчине и своей семье. И, помимо этого, ты профессионал своего дела! Я всегда рядом с вами», — написал Манукян.

Манукян и Палей вместе выступали на шоу «Танцы со звездами». Пара заняла второе место, уступив победу Сергею Лазареву и Екатерине Осиповой.

22 января Бузова объявила о расставании с Давой. Певица заявила подписчикам, что стала «свободной девушкой». По ее словам, бывший партнер оказался чудовищем: он «творил страшные и непонятные вещи».

В начале марта Бузова опубликовала в своем Instagram сторис, в которой заявила, что Палей заблокировала ее в соцсети. Через несколько минут певица удалила свое сообщение.

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По материалам: lenta.ru
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