Бывший возлюбленный Бузовой назвал пример преданной девушки
Бывший возлюбленный ведущей Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян (Дава) похвалил танцовщицу Дарью Палей, назвав ее примером преданной девушки. Комментарий появился под ее свежим постом в Instagram, где Палей запечатлена вместе с мужем.
«Ты стала для меня примером преданной девушки, которая с трепетом и уважением относится к своему мужчине и своей семье. И, помимо этого, ты профессионал своего дела! Я всегда рядом с вами», — написал Манукян.
Манукян и Палей вместе выступали на шоу «Танцы со звездами». Пара заняла второе место, уступив победу Сергею Лазареву и Екатерине Осиповой.
22 января Бузова объявила о расставании с Давой. Певица заявила подписчикам, что стала «свободной девушкой». По ее словам, бывший партнер оказался чудовищем: он «творил страшные и непонятные вещи».
В начале марта Бузова опубликовала в своем Instagram сторис, в которой заявила, что Палей заблокировала ее в соцсети. Через несколько минут певица удалила свое сообщение.