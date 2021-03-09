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Человек-легенда. Полет в космос, история любви с женой и загадка гибели Юрия Гагарина

Человек-легенда. Полет в космос, история любви с женой и загадка гибели Юрия Гагарина

За 34 года жизни Юрий Гагарин успел совершить невозможное. Первый человек в космосе стал олицетворением достижений СССР, гордостью страны. До сих пор непонятно, как же такой опытный пилот мог погибнуть во время обычного тестового полета…


9 марта 1934-го родился Юрий Гагарин, которому суждено было вписать свое имя в мировую историю. Сын простых колхозников стал человеком, чей 108-минутный полет на корабле «Восток-1» ознаменовал победу СССР в космической гонке. Симпатии окружающих примерный семьянин с прекрасным чувством юмора и привлекательной внешностью завоевывал так же легко, как покорял небесные просторы. Неудивительно, что впоследствии в его честь называли населенные пункты и улицы.

О легендарном космонавте не забывают ни на Родине, ни в других странах мира. Общеизвестны факты его биографии, однако обстоятельства смерти покрыты тайной. Почему же 34-летний летчик погиб, оставив супругу вдовой с двумя детьми?

Ранние годы

Детство Юрия Гагарина прошло в деревне Клушино Гжатского района. Папа будущего летчика трудился плотником, а мама — работницей молочно-товарной фермы. Помимо Юры, в семье подрастали еще двое сыновей и дочка.

В 1941-м Юрий Гагарин пошел в первый класс, но уже через полтора месяца учеба прервалась: грянула война, и деревня оказалась в оккупации. Дом Гагариных немцы превратили в мастерскую, а многодетную семью выгнали на улицу. Пришлось жить в небольшой землянке почти полтора года — до тех пор, пока Клушино не освободила Красная армия.

В 1945-м Гагарины перебрались в Гжатск, где Юрий доучился до шестого класса, после чего поступил в Люберецкое ремесленное училище и в вечернюю школу рабочей молодежи. Получив специальность формовщика-литейщика, комсомолец пошел в Саратовский индустриальный техникум, а спустя три года впервые оказался в городском аэроклубе. Этот момент определил всю дальнейшую судьбу юноши: он влюбился в небо, впервые сев за штурвал самолета Як-18.

Служба в авиации

В военном училище в Оренбурге ответственного парня назначили помощником командира взвода. Строгость сержанта не пришлась по вкусу нескольким курсантам: Гагарина избили так, что на месяц он угодил в госпиталь. Обидчики попали под трибунал, а Юрий после выписки и не думал снижать планку требований для себя и других.

Интересно, что, хотя Гагарин был отличником, он никак не мог освоить грамотную посадку. Мужчину едва не отчислили, но тут командиру пришло в голову, что Юрий не может справиться с заданием из-за небольшого роста: угол обзора меняется, снижается так называемое «чувство земли». Стоило только положить на кресло толстую подкладку, как летчик выполнил все идеально.

За два года в истребительном авиационном полку старший лейтенант Гагарин налетал 265 часов. Ну а в конце 1959-го военный летчик написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Медкомиссия признала Юрия годным, и в марте 1960-го он выехал на новое место службы.

Шестеро лучших, но только один в космосе

Почему выбрали Гагарина

Для первого полета в космос отобрали 20 лучших летчиков: здоровых, выносливых, способных быстро реагировать в стрессовых ситуациях и психически уравновешенных. Позднее среди них выделили шестерых лучших: Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева, Григория Нелюбова, Валерия Быковского и Павла Поповича. Сначала кандидаты тренировались в Жуковском, затем перебрались на постоянную базу в Звездный.

После ряда тестов и экзаменов комиссия рекомендовала следующую очередность использования претендентов в полетах: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович. Почему же именно Юрий возглавил список?

Друзья характеризовали его как человека невозмутимого, надежного, пунктуального, с внутренним стержнем. Когда проходили 15-суточные испытания в камере тишины, от которых у многих возникали галлюцинации, Гагарин с удивительным спокойствием и без ноты фальши напевал песни. Историю о том, что Королев выбрал Юрия за ослепительную улыбку, давно признали мифом. Гораздо правдоподобнее звучит версия о том, что на тайном голосовании главные конкуренты назвали Юрия Гагарина первым. «Когда Юру отобрали для полета, я ему очень завидовал. И никак не мог понять, почему он? Мы все были тренированы и психологически, и физически. Но потом понял: только Гагарин обладал отличным качеством — у него не было чувства зависти!» — озвучивал свою теорию Герман Титов.

Исторический момент

Всех членов группы утвердили в должности космонавтов, а Гагарина сделали командиром отряда. Момент истины настал 12 апреля 1961-го, когда в начале подъема ракеты «Восток» Юрий произнес свое крылатое «Поехали!» На самом деле эту команду он слышал на каждой тренировке летчика-испытателя Марка Галлая.

Все свои наблюдения и ощущения во время полета Гагарин записывал на бортовой магнитофон и делал заметки в журнале. Трудности возникли в финале: штатное разделение отсеков произошло с задержкой, после входа капсулы в атмосферу загорелась обшивка, кабина потрескивала. Кроме того, после катапультирования в герметичном скафандре не сразу открылся клапан, что грозило серьезными рисками для жизни. Наконец, из-за сбоя в системе Юрий приземлился не в 110 километрах от Сталинграда, а неподалеку от Энгельса.

Первыми людьми, встретившими Гагарина после полета, оказались жена лесника Анихайят Тахтарова и ее внучка Румия. «Девочка подойти сначала не решалась. Чуть-чуть была смущена и женщина. Тогда я сказал: «Я русский, советский!» Женщина подошла, протянула руку… Это была очень счастливая минута для меня. Женщину зовут Анной. Отчество забыл, к сожалению. Если она прочтет газету, был бы рад узнать фамилию и отчество. Такой момент был, сами понимаете», — делился космонавт с корреспондентами.

Страна ликовала: в Москве Гагарина встречали толпы людей, журналисты, высшее руководство. Космонавта сделали майором и присвоили ему звание Героя Советского Союза. Для Юрия настало время заграничных поездок с «Миссией мира». Награды сыпались как из рога изобилия, однако мужчина избежал «звездной болезни»: он всегда держался достойно, но скромно, с удовольствием общался с крестьянами, тяжелую жизнь которых прекрасно знал, а когда стал депутатом Верховного Совета СССР, то при любом случае помогал согражданам — устраивал в больницы, подыскивал работу.

Между семьей и долгом

Еще в 1957-м Гагарин женился на Валентине Горячевой, работавшей в медицинском отделении Центра управления полетами. Через два года супруга подарила Юрию дочку Лену, а за месяц до легендарного полета в космос родилась младшая наследница Галя. Герой Советского Союза обожал детей и старался уделять им внимание, несмотря на загруженный график. Девочки любили животных, и папа поощрял эту страсть, устроив дома целый зоопарк: утки, цыплята, белки.

Первые три года после полета в космос Гагарин почти не бывал дома из-за поездок и дипломатических встреч. Времени не оставалось даже на привычные мужчине занятия спортом, так что он поправился на восемь килограммов. Лишний вес удалось сбросить, вернувшись к полетам.

Юрий Алексеевич поступил в Военно-воздушную инженерную академию, а в июне 1966-го приступил к тренировкам по программе «Союз», став дублером Владимира Комарова. Из-за неисправного парашюта Комаров погиб. Этот факт и то, что после долгого перерыва летевший на МиГ-17 Гагарин приземлился лишь со второго раза, заставили представителей власти поволноваться: все боялись лишиться народного героя. Но можно ли было уберечь человека, грезившего полетами?

Версии гибели

В феврале 1968-го семья Гагарина переехала в новую квартиру в Звездном. Казалось, супругам представилась идеальная возможность, наконец, насладиться личным счастьем, но судьба распорядилась иначе.

Гагарин восстановил квалификацию летчика-истребителя, так как не желал просто наблюдать за подготовкой коллег и ждать предстоящих экспедиций на Луну. 27 марта 1968-го вместе с опытным инструктором Владимиром Серегиным он выполнял обычный тестовый полет на МиГ-15, правда, при плохих погодных условиях. Мужчины уже направлялись к посадочной полосе, когда радиосвязь неожиданно оборвалась. Позднее изуродованные тела пилотов и останки самолета обнаружили на дне кратера в лесу…

Доклад о расследовании гибели летчиков занял 29 томов, но был засекречен под предлогом, что эта информация «расстроит» советских граждан. В одной из основных версий говорилось, что МиГ-15 из-за крайней облачности вошел в «черное пике», пилоты потеряли управление и не успели катапультироваться. По другой теории, самолету грозило столкновение не то с Су-15, не то с расположенной поблизости школой, и ценой своих жизней Гагарин и Серегин уберегли других.

Авиаинженер Игорь Кузнецов при помощи новейших компьютерных программ смог восстановить траекторию и точные движения самолета в последние минуты. По словам Кузнецова, кто-то забыл закрыть вентиляционную панель в кабине, в результате в ней упало давление, а пилоты лишились сознания. То есть, возможно, к катастрофе привела некомпетентность механика.

Существовала и теория заговора: то ли Гагарин насолил чем-то Брежневу, за что поплатился жизнью, то ли его погубил завистник-Серегин. Звучит не слишком правдоподобно, ведь Юрий Алексеевич был ценен как национальный герой, а инструктор и сам погиб.

Госкомиссия сделала вывод, что трагедия произошла «из-за изменившейся в полете воздушной обстановки». Транспортное средство совершило резкий маневр, сорвалось в «штопор», а при попытке вернуться в горизонтальную траекторию — столкнулось с землей. Так или иначе, обстоятельства смерти Гагарина до сих пор остаются загадкой.

Гибель Юрия Алексеевича стала народной трагедией, но, конечно, особенно ударила по близким космонавта. Вдова летчика так и не вышла замуж, ведь никто не мог заменить ей избранника. В семейной квартире после ухода Гагарина из жизни почти ничего не изменилось, супруга бережно хранила воспоминания о своей огромной любви. В феврале 2020-го 84-летняя Валентина Ивановна перенесла операцию по удалению тромба, а через месяц скончалась.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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