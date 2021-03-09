Чонгук продемонстрировал, что у него начались проблемы с деньгами

Лидия Мартынова

Он заклеил сломанный телефон скотчем.

Чонгук (Jungkook) является одним из самых богатых парней в группе BTS. Однако во время недавней трансляции и общения с поклонниками он продемонстрировал, что у него либо начались проблемы с деньгами, либо он просто перестал волноваться по поводу того, как выглядит он и его аксессуары.

Дело в том, что у него сломался мобильный телефон. Так вместо того, чтобы отнести его в ремонт или же купить себе новый, он заклеил сломанный скотчем! Сам!

Фанаты были в шоке, ведь такое они явно не ожидали увидеть.

Кстати, в рамках трансляции он показал свой новый цвет волос – парень стал блондином, а еще расплачивался карточкой прямо во время общения с фанатами.

Стоит отметить, что парни часто разговаривают с поклонниками и делятся своими планами на будущее. У Чонгука, например, в скором времени выйдет сольный альбом. Правда, АРМИ подозревают, что они выпустит его вместе со своим коллегой Ви (V). Так что нам остается только гадать и ждать дня релиза, чтобы убедиться или нет в своих догадках.