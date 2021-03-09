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Что не так с новым селфи Чимина: «Сделал пластику носа?»

Что не так с новым селфи Чимина: «Сделал пластику носа?»

В аккаунте BTS в Twitter появилось новое селфи Чимина (Jimin), которое вызвало бурные обсуждения в одном из фанатских аккаунтов в Instagram. Бедного парня хейтили за фото, находя все новые и новые причины для этого. Например, один из комментаторов и вовсе заявил, что Чим сделал себе пластику носа, однако, очевидно, что этого не происходило. Нос артиста всегда был достаточно широким, но, при этом, прямым.


Другая группа людей вновь подняла тему любви айдола к женским вещам и косметике, осудив Мочи за использование теней и плотного тонального средства на лице: «Я конечно слушаю бтс и люблю их музыку, но не более. Никогда не понимала, зачем становиться девочками и фотаться с тенями сережками, бусиками… Это меня сразу оттолкнуло, еще когда я впервые о них узнала».

К тому же, по утверждениям 3-й группы АРМИ, решившей также выразить мнение, на фото так много «фотошопа», что его правильнее будет назвать «картинкой». Ведь от реальной фотографии остались только контуры лица и силуэт лета Чимина.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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