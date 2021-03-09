Что такое гороскоп совместимости по дате и году рождения?

Вадим Карасев

Зачастую люди испытывают серьезные проблемы, когда нужно выбрать для себя спутника жизни, делового партнера или наладить рушащиеся отношения с родителями, детьми, коллегами и т. д. Обычно в этом случае человек, столкнувшийся с проблемой, начинает просто обвинять другую сторону. В лучшем случае он обращается к психологу, хотя тут в первую очередь должны быть востребованы услуги астролога.

Почему? Потому что астрология позволяет узнать суть человека еще до того, как с ним завяжутся прочные отношения. На основании этих данных уже можно с высокой долей вероятности спрогнозировать – имеют эти отношения право на жизнь или лучше их даже не начинать.

Астрология совместимости: принципы и результаты

Всем известно, что на тело человека влияют магнитные и электрические поля. Но точно по тому же принципу на него в момент рождения оказывают сильнейшее влияние небесные тела. От их расположения и степени воздействия сильно зависит набор базовых качеств человека. К примеру, Венера в основном влияет на то, насколько человеку будет вести в любви. Сатурн предопределяет, какие сложности вероятно будут встречаться на жизненном пути. Ну и так далее.

Дистанция между планетами постоянно изменяется. За счет этого происходят сильные трансформации в гравитационных полях и энергетическом излучении. Поэтому в момент рождения человек испытывает на себе уникальные комбинации воздействия небесных тел, что, как считают астрологи, предопределяет его особенности в восприятии мира.

Поэтому составленный для двух людей гороскоп совместимости по дате и году рождения позволяет наглядно увидеть, насколько гармоничными могут быть отношения. Если люди изначально принципиально по-разному смотрят на мир и преследуют различные цели, то вряд ли из их союза выйдет что-то стоящее.

Знание этих вероятностей уже значительно упрощает процесс поиска людей для брака, для деловых отношений и т. д.

Гороскоп совместимости для решения проблем

В некоторых случаях люди вынуждены сосуществовать на одной территории независимо от того, как они друг к другу относятся. Примеры таких отношений легко найти в трудовом коллективе, в семье и прочих социальных ячейках. Легче всего увидеть корень проблемы между родителями и детьми. Будучи вынужденными жить вместе длительный срок, люди в таких отношениях способны доставить друг другу массу проблем, если они от рождения несовместимы по характеру.

В этих случаях консультации помогут понять корень конфликта и выявить моменты, которые вызывают непонимание и, как следствие, неприязнь.