Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Cкунса-бабника из "Луни Тюнз" вырезали из сиквела "Космического джема"

Cкунса-бабника из "Луни Тюнз" вырезали из сиквела "Космического джема"

Cкунса-бабника из "Луни Тюнз" вырезали из сиквела "Космического джема"
СМИ узнали, что мультяшный скунс Пепе ле Пью из анимационного сериала Looney Tunes студии Warner Bros. не появится во второй части фильма "Космический джем", в котором живые актеры общаются с нарисованными персонажами, сообщает Deadline.

Что стало причиной такого решения, точно неизвестно. Однако недавно в The New York Times вышла колонка Чарльза М. Блоу, в которой он утверждает, что Пепе ле Пью "пропагандирует культуру насилия". В мультфильмах персонаж постоянно преследует каких-нибудь барышень в поисках любви.

Но, по информации Deadline, создатели ленты вырезали "скунса-насильника" еще раньше. Как передали источники изданию, они посмотрели черновую версию фильма три месяца назад и не увидели эпизода с Пепе ле Пью. Ожидалось, что он появится в сцене с участием актрисы Грейс Санто и будет приставать к ней в образе бармена.


В Deadline уточняют, что у студии Warner Bros. тоже нет текущих проектов с участием этого персонажа.


О романтическом скунсе Пепе ле Пью, который хочет любви, но всех отпугивает своим запахом, зрители впервые узнали в 1945-м году. В 1996-м году он появился в первом части приключенческого фильма "Космический джем", а в 2003-м году в "Луни Тюнз: Снова в деле".

Фильм "Космический джем: Новое поколение" должен выйти в июле 2021 года.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

СМИ сообщили о прекращении работы WhatsApp на некоторых моделях смартфонов
СМИ сообщили о прекращении работы WhatsApp на некоторых моделях
Burger King пришлось извиняться за праздничный твит "Место женщин — на кухне"
Burger King пришлось извиняться за праздничный твит "Место женщин —
Министр строительства заявил о нехватке 1,2 млн строителей в России
Министр строительства заявил о нехватке 1,2 млн строителей в России
Cкунса-бабника из "Луни Тюнз" вырезали из сиквела "Космического джема"
Cкунса-бабника из "Луни Тюнз" вырезали из сиквела "Космического джема"
В сети появился слив интима, которым шантажируют Викторию Боню
В сети появился слив интима, которым шантажируют Викторию Боню
Девушка, с которой Павел Мамаев изменял жене, беременна
Девушка, с которой Павел Мамаев изменял жене, беременна
Полина Гагарина рассказала о своем жутком падении на сцене
Полина Гагарина рассказала о своем жутком падении на сцене
Под Херсоном третий день ищут пропавшую 7-летнюю девочку: что об этом известно
Под Херсоном третий день ищут пропавшую 7-летнюю девочку: что об этом
"Притормозит". Аналитик об экспорте продовольствия и ценах внутри страны
"Притормозит". Аналитик об экспорте продовольствия и ценах внутри
МИД прокомментировал решение турецкого суда по делу об убийстве Карлова
МИД прокомментировал решение турецкого суда по делу об убийстве
Пандемия повлияла на психику порнозвезд
Пандемия повлияла на психику порнозвезд
Бывший возлюбленный Бузовой назвал пример преданной девушки
Бывший возлюбленный Бузовой назвал пример преданной девушки

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде

Еще по теме

Warner Bros. снимет фильм «Супергерл» по комиксу DC
В отношении главы Warner начали расследование
Мэл Гибсон и Дэнни Гловер вернутся на экран в "Смертельном оружии - 5"
Назначена дата премьеры сиквела ужастика "Оно"