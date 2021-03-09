COVID-19 оказался похож на поражающую все органы болезнь

Вадим Карасев

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Врачи в России на данный момент относятся к COVID-19 не как к респираторной инфекции, которая поражает легочную ткань, а скорее как к системному васкулиту. Это связано с тем, что вирус воздействует на эндотелий сосудов во всех органах, но через легкие этот процесс легче всего разглядеть. Об этом РИА «Воронеж» рассказала главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина.

«Эти поражения, которые мы видим в легочной ткани, как правило, есть везде — в почках, печени, в коже. Поэтому то, что мы видим в легочной ткани, это не пневмония. Это, скорее, признаки эпителиита — сосудистого поражения, поражение сосудистой стенки», — сказала она.

По ее словам, течение коронавирусной инфекции не заканчивает после выписки пациента. Некоторые люди могут болеть до шести-восьми месяцев. В таком случае острая фаза в среднем длиться до четырех недель после выписки, в этот момент могут проявиться осложнения. Затем от четырех до двенадцати недель идет подострая фаза. Во время этих двух этапов может наблюдаться и регресс, и прогресс симптоматики.

Спустя три месяца после появления первых признаков COVID-19 начинается «чистый» постковид, который по всем проявлениям и оказался похож на системный васкулит. Он может сопровождаться очень разными симптомами, в том числе неврологическими и со стороны желудочно-кишечного тракта. При этом прошедшие через реанимацию больные в этот период параллельно испытывают постреанимационный синдром.

Ранее западные ученые обнаружили связь между COVID-19 и повреждениями сосудов мозга в результате воспаления. Исследователи проанализировали снимки МРТ мозга умерших пациентов с коронавирусом и разглядели на них множество мелких повреждений нервной ткани, которые обычно появляются из-за инсульта или воспаления мозга. Оказалось, что капилляры разрушились из-за из-за высокой активности иммунитета, который ударил не только по вирусу, но и по здоровым кровеносным сосудам, в которых образовались «дыры», куда приникли тромбы и микроглия.