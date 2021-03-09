Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » COVID-19 оказался похож на поражающую все органы болезнь

COVID-19 оказался похож на поражающую все органы болезнь

COVID-19 оказался похож на поражающую все органы болезньФото: Игорь Маслов / РИА Новости

Врачи в России на данный момент относятся к COVID-19 не как к респираторной инфекции, которая поражает легочную ткань, а скорее как к системному васкулиту. Это связано с тем, что вирус воздействует на эндотелий сосудов во всех органах, но через легкие этот процесс легче всего разглядеть. Об этом РИА «Воронеж» рассказала главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина.

«Эти поражения, которые мы видим в легочной ткани, как правило, есть везде — в почках, печени, в коже. Поэтому то, что мы видим в легочной ткани, это не пневмония. Это, скорее, признаки эпителиита — сосудистого поражения, поражение сосудистой стенки», — сказала она.

По ее словам, течение коронавирусной инфекции не заканчивает после выписки пациента. Некоторые люди могут болеть до шести-восьми месяцев. В таком случае острая фаза в среднем длиться до четырех недель после выписки, в этот момент могут проявиться осложнения. Затем от четырех до двенадцати недель идет подострая фаза. Во время этих двух этапов может наблюдаться и регресс, и прогресс симптоматики.

Спустя три месяца после появления первых признаков COVID-19 начинается «чистый» постковид, который по всем проявлениям и оказался похож на системный васкулит. Он может сопровождаться очень разными симптомами, в том числе неврологическими и со стороны желудочно-кишечного тракта. При этом прошедшие через реанимацию больные в этот период параллельно испытывают постреанимационный синдром.

Ранее западные ученые обнаружили связь между COVID-19 и повреждениями сосудов мозга в результате воспаления. Исследователи проанализировали снимки МРТ мозга умерших пациентов с коронавирусом и разглядели на них множество мелких повреждений нервной ткани, которые обычно появляются из-за инсульта или воспаления мозга. Оказалось, что капилляры разрушились из-за из-за высокой активности иммунитета, который ударил не только по вирусу, но и по здоровым кровеносным сосудам, в которых образовались «дыры», куда приникли тромбы и микроглия.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

У Шмыгаля запретили работу общественного транспорта в «красной» зоне
У Шмыгаля запретили работу общественного транспорта в «красной» зоне
Куркума — польза и вред приправы для организма человека
Куркума — польза и вред приправы для организма человека
Что такое гороскоп совместимости по дате и году рождения?
Что такое гороскоп совместимости по дате и году рождения?
ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат ВСУ
ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат
В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла
В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла
Ложь школьницы привела к жестокому убийству учителя под Парижем
Ложь школьницы привела к жестокому убийству учителя под Парижем
Россия прокомментировала приговор по делу об убийстве посла Карлова в Турции
Россия прокомментировала приговор по делу об убийстве посла Карлова в
Мужчина преуменьшил заработок жены и был публично осмеян
Мужчина преуменьшил заработок жены и был публично осмеян
У Шустера рассказали, кто мешает министру Чернышову очистить строительную отрасль от коррупции
У Шустера рассказали, кто мешает министру Чернышову очистить
В Якутии объемы добычи угля вырастут почти до 40 миллионов тонн
В Якутии объемы добычи угля вырастут почти до 40 миллионов тонн
Российские власти заверили в невозможности дефицита
Российские власти заверили в невозможности дефицита
В Сирии при взрыве пострадали пятеро детей
В Сирии при взрыве пострадали пятеро детей

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл

Еще по теме

Минздрав России: Covid-19 может поражать любые органы человека
Врач объяснил, как отличить коронавирус от гриппа
Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех недель
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции, опаснее COVID-19