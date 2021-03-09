"Cовсем невысокие": Иосиф Пригожин оценил шансы Манижи на победу на "Евровидении"

Вадим Карасев

29-летняя певица Манижа в этот раз представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме с песней "Русская женщина". Продюсер Иосиф Пригожин в интервью RT высказался о шансах на победу исполнительницы на международном конкурсе.

Манижа смогла обойти в ходе голосования на Первом канале Антона Беляева с его группой Therr Maitz и дуэт #2Маши. В последний раз россиянам доверяли выбирать участника "Евровидения" в 2012 году — в результате тогда отправились на конкурс в Баку "Бурановские бабушки".



Новость о победе Манижи на национальном отборе участника "Евровидения" прокомментировал супруг Валерии Иосиф Пригожин. "Manizha как персона — достойная девочка, вопросов нет. Я смотрю на вещи всегда следующим образом: могло ли это быть в плеере, в моем треклисте, будут ли мои близкие слушать? Песня должна цеплять. Но с точки зрения отбора нашего исполнителя могло было быть и хуже. Это не самый худший вариант — в том смысле, что неожиданный. Хорошо, что мы не повторяемся", — отметил продюсер.

Иосиф Пригожин признается, что ему тяжело оценить шансы песни Манижи "Русская женщина" на победу в "Евровидении-2021".

Мне кажется, что совсем невысокие. Я сегодня перелистывал, посмотрел номер: все симпатично. Даже неожиданно для меня — этот номер, выступление, изжоги никакой нет.

Напомним, в своей песне Манижа высмеивает стереотипы о женщинах. "Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы. Надень подлиннее, надень покороче. Росла без отца, делай то, что не хочешь", — поет артистка.

Менеджер Манижи Майя Серикова раскрыла Пятому каналу, что к созданию песни "Русская женщина" также приложили руку композиторы из Израиля.

Мы очень этого хотели, мы к этому очень долго шли, для нас большая неожиданность все это. Пока от счастья плачем. У нее есть история. Она была написана ровно год назад с израильскими друзьями-композиторами. Слова написала Манижа, она соавтор музыки. Вот так родилась композиция "Russian Woman".

Стоит отметить, в последний раз песня на русском языке звучала на "Евровидении" 12 лет назад в исполнении Анастасии Приходько.



Напомним, Нидерланды получили возможность провести "Евровидение" после победы в конкурсе в 2019 году поп-исполнителя Дункана Лоуренса. В 2020 году мероприятие было перенесено на год из-за пандемии коронавируса. Финал "Евровидения-2021" состоится 22 мая в Роттердаме.



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