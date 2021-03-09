«Да какие вы певцы!»: стало известно, из-за чего Агутин конфликтовал с Градским

Лидия Мартынова

Леонид Агутин семь сезонов находился в кресле наставника шоу «Голос». За это время с ним случалось разное, но зрители до сих пор обсуждают скандальный эпизод с участием музыканта и Александра Градского.

Градский в жюри всегда считался непререкаемым авторитетом и к его мнению прислушивались, но в какой-то момент Агутин не выдержал и решил покритиковать выбор мэтра, за что получил от него волну негатива. Так, на «Голос» пришла певица Полина Зизак, и исполнила песню Уитни Хьюстон.

«Очень сложная вещь была — там и так непросто исполнять, да еще и по тональности. Помню, что у нее не хватило дыхания в двух местах. Когда было обсуждение, то я об этом сказал, похвалил, что прекрасно справилась, как мог сгладил углы. Раз я там сижу, я не мог очевидное не заметить. Дима Билан что-то такое сказал и вдруг Борисыч разозлился», — вспоминает Агутин в беседе с Галиной Юзефович.

52-летний исполнитель хита «Летний дождь» сказал, что Градский предложил ему и Билану самим спеть хит Хьюстон. «Тогда бы люди увидели какие вы звезды на самом деле», — сказал он. С посылом, мол, какие вы нахрен певцы. Я не стал поднимать и продолжать эту бучу — в конце концов он прав», — сказал Агутин во время эфира YouTube-проекта «Юзефович».

Конфликт двух музыкантов продлился пять дней, они даже не разговаривали друг с другом, но затем Градский сам решил помириться со словами «ну, старик, что ты начинаешь». В итоге между ними состоялся разговор, где Агутин привел свои доводы: «Я не смогу спеть Уитни, да я даже как Полина не смогу спеть. Но, уверяю тебя, Пол Маккартни не сможет, и Эрик Клэптон, и Брюс Спрингстон, и Высоцкий». Но как-то в отличие от Полины их знает миллиарды людей и любит». После этого музыканты помирились и продолжили работать над одним из самых популярных музыкальных шоу в России.