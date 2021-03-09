Дарья Пынзарь проигнорировала вечеринку Ксении Бородиной

Влада Некрасова

Ведущая шоу «ДОМ-2» Ксения Бородина решила отметить 38-летие в Сочи, куда пригласила несколько самых преданных подруг. Правда, среди них не было Дарьи Пынзарь, с которой телеведущая состояла в близких отношениях.

Ксения с самого утра получала поздравления по смс, а также публиковала скриншоты сториз, где ей желали всего лучшего различные знаменитости. В номере отеля на «Роза Хутор» днем она принимала подарки — ювелирные украшения, сумочки, полезные принадлежности для дома и одежду, которые ей принесли подруги.

Внимательные пользователи обратили внимание, что среди гостей не было Дарьи Пынзарь, которая в прошлом году приезжала к Бородиной. Судя по всему, бывшая участница «ДОМа-2» решила остаться в Турции, где проживает последние несколько лет с мужем и детьми. В Международный женский день она публиковала кадры из региона Каппадокия, знаменитого своими видами. Позже Пызарь посвятила несколько строк Бородиной.

«В такой прекрасный день может родиться только настоящая женщина! Умная, талантливая, шикарная, добрая и очень отзывчивая! Тобой восхищаются и берут пример! Внутрення сила в такой хрупкой девушке это много стоит! Мы тебя любим! Будь счастливой, здоровой и всегда такой прекрасной», — написала Дарья.

Сама же Бородина, похоже, не особенно заметила отсутствие подруги. Она задорно веселилась сначала в номере отеля, после чего пригласила всех на бранч. А вечером компания отправилась в ресторан. Ксения была в центре внимания благодаря красивому белому платью с глубоким декольте.

«Ощущаю себя спелым виноградом! Цифра 38 красивая, потому что там мои любимые числа! Я родилась 8.03.83 и мне 38 лет, магия», — сказала телеведущая.