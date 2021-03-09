Дело Шермета: активисты заблокировали Шевченковский райсуд Киева, начались стычки с полицией

Влада Некрасова

У Шевченковского районного суда Киева начались столкновения — там активисты попытались заблокировать выезд из двора суда. Тем самым они намерены не допустить выезд оттуда подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Антоненко.

Активісти біля Шевченківського суду не випускають машину, в якій ймовірно знаходиться Андрій Антоненко.



Вони вимагають проводити засідання попри відсутність одного з присяжних pic.twitter.com/pjqoIDehoP — НВ (@tweetsNV) March 9, 2021

Как сообщают СМИ, полиция силой пытается оттолкнуть протестующих с проезжей части. Микроавтобус с Антоненко пока еще не покинул территорию суда, однако одному служебному автомобилю проехать все же удалось.

На данный момент известно, что суд не удовлетворил ходатайство защиты Антоненко об изменении меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья подозреваемого. Адвокаты заявили, что кроме хронических болезней, у их подзащитного есть и подозрение на коронавирус.

В то же время суд лишь обязал соответствующих должностных лиц обеспечить право Антоненко на надлежащую медицинскую помощь, в частности, провести медицинский осмотр, предоставить необходимое лечение в соответствии с диагнозом, а также проинформировать об этом суд.

На данный момент силовикам удалось оттеснить протестующих и выпустить автозак с ветераном.

Следующее заседание суда состоится во вторник, 15 марта.

Отметим, что месяцем ранее Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию защитников ветерана Антоненко, и также оставил его под стражей.

Напомним, 8 марта возле резиденции Владимира Зеленского под Киевом в Конча-Заспе прошла акция протеста, участники которой требовали освобождения политзаключенных (включая Андрея Антоненко).