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Девушка, с которой Павел Мамаев изменял жене, беременна

Девушка, с которой Павел Мамаев изменял жене, беременна

Модель Ирен Гарсия Морено (Irene Garcia Moreno), с которой изменял свой жене футболист Павел Мамаев, сообщила радостную новость. Любовница опубликовала снимок положительного теста на беременность.

Испанка Ирен, которую подозревают в связи с полузащитником «Ростова», выложила фотографию теста, на котором написано «Embrazada». В переводе с испанского языка обозначает «беременна». На снимок модель также добавила стикер, посвященный Международному женскому дню. От кого ждет ребенка, Ирен не сообщила. В сети гадают, неужели Мамаев станет отцом?


Напомним, в начале месяца Алана Мамаева поделилась с подписчиками в Instagram, как она «спалила» мужа. Как выяснила девушка, это произошло на зимних сборах ростовской команды в Испании. Любовницей Мамаева оказалась молодая испанка. В доказательство своих слов Алана выложила переписку Павла и разлучницы, из которой ясно, что между ними был интим.  Через день после этого, Мамаеву нашли без сознания в квартире. Девушка выпила таблетки и запила алкоголем. Она пыталась покончить с собой. Ее вовремя отвезли в больницу и откачали.

[media=https://www.instagram.com/p/B0LxkZ7IK__/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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